Doppelpack Kovacic: ManCity bleibt Liverpool auf den Fersen

Titelverteidiger Manchester City hat trotz großer Gegenwehr einen weiteren Rückschlag in der Premier League vermieden. Die Mannschaft von Teammanager Pep Guardiola bezwang den FC Fulham mit 3:2 (1:1) und festigte mit dem fünften Saisonsieg im siebten Spiel den zweiten Platz hinter dem FC Liverpool. Die vergangenen beiden Partien hatte ManCity nur unentschieden gespielt.

Mateo Kovacic (32., 47.) sowie Jeremy Doku (82.) trafen für Manchester. Fulham hielt tapfer dagegen - konnte sich aber trotz der Tore von Andreas Pereira (26.) und Rodrigo Muniz (88.) nicht mit einem Punkt belohnen. Der frühere Nationalmannschaftskapitän Ilkay Gündogan begann für ManCity und wurde kurz vor Schluss ausgewechselt.

Der FC Arsenal kam auch dank eines Treffers von Kai Havertz zu einem 3:1 (0:0) gegen den FC Southampton. Der deutsche Nationalspieler glich den Rückstand durch Cameron Archer (55.) mit seinem vierten Saisontor (58.) aus. Beim Tabellendritten aus London überragte Bukayo Saka: Der Vize-Europameister legte die Treffer von Havertz und Gabriel Martinelli (68.) auf, dann legte er das 3:1 (88.) selbst nach.

Liverpool (18 Punkte) hatte früher am Samstag mit einem 1:0 (1:0) bei Crystal Palace vorgelegt. Manchester und Arsenal (beide 17) folgen in der Tabelle direkt dahinter. Am Sonntag könnten der FC Chelsea und Aston Villa (beide 13) mit Siegen an das Spitzentrio heranrücken.