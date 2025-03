Doppelpacker Lewandowski: Barca wieder drei Punkte vor Real

Spitzenreiter FC Barcelona hat seinen Vorsprung in der spanischen Fußball-Liga gegenüber Rivale Real Madrid wieder auf drei Punkte ausgebaut. Die Mannschaft des früheren Bundestrainers Hansi Flick setzte sich am Sonntag 4:1 (1:0) gegen den FC Girona durch. Tags zuvor waren die Königlichen durch den 3:2-Sieg gegen Aufsteiger CD Leganés zwischenzeitlich mit Tabellenführer Barca gleichgezogen.

Ein Eigentor von Ladislav Krejci (43.), Doppelpacker Robert Lewandowski (61./77.) mit seinen Saisontoren 24 und 25 sowie Ferran Torres (86.) sicherten Barcelona die wichtigen drei Punkte. Für die Katalanen war es der neunte Ligasieg in Serie.

Im Vorfeld der Begegnung hatte der Einspruch von Osasuna gegen die Wertung des verlorenen Nachholspiels in Barcelona (3:0) am vergangenen Donnerstag die Schlagzeilen bestimmt. Der Gegner des Flick-Teams zweifelt an der Spielberechtigung von Inigo Martinez.

Dieser hatte zuvor seine Reise zur spanischen Nationalmannschaft aufgrund einer Knieverletzung abgesagt. Osasuna begründete den Einspruch damit, dass laut FIFA-Regeln ein Spieler in den fünf Kalendertagen nach Ende der Abstellungsperiode keine Spiele für seinen Verein bestreiten darf.

Ursprünglich war das Spiel für den 8. März angesetzt. Nach dem Tod des Barca-Klubarztes Carles Miñarro Garcia war es abgesagt und auf den 27. März verschoben worden. "Das liegt nicht in meiner Hand", hatte Flick am Samstag betont: "Wir haben drei Punkte geholt, darauf konzentriere ich mich."