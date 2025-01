Drei Spiele an zwei Tagen: Tuchel im Dauereinsatz

London, Brighton, Liverpool - Thomas Tuchel hat an seinem ersten Wochenende als englischer Fußball-Nationaltrainer gleich im Dauereinsatz seine neuen Spieler beobachtet. Der erste Deutsche im Amt sah zwei Premier-League-Matches am Samstag und schaffte es am Sonntag trotz des Wintereinbruchs im englischen Norden zum Topspiel zwischen dem FC Liverpool und dem alten Rivalen Manchester United (2:2).

Mit dicker Winterjacke und Baseball-Cap nahm Tuchel am Samstag in London den frühen Anstoß zwischen Tottenham Hotspur und Newcastle United (1:2) mit. Dann reiste er umgehend an die Südküste, um sich Brighton and Hove Albion gegen den FC Arsenal (1:1) anzuschauen. Er beendete seine Tour an der Anfield Road, wo allerdings insgesamt nur vier englische Nationalspieler in den Start-Aufstellungen standen: Curtis Jones und Trent Alexander-Arnold für Liverpool, Harry Maguire und Kobbie Mainoo für United.

Tuchel hatte als Coach der Three Lions von der erfolgreichen Interimslösung Lee Carsley übernommen. "Wir werden viele Matches live sehen und mit den Spielern sprechen. Wir haben viele Pläne", hatte er angekündigt. Ernst wird es für Tuchel erst bei seinem Debüt gegen Albanien in der WM-Qualifikation am 21. März - und das gleich in Wembley.