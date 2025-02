Dritte Baller-League-Saison findet in Berlin statt

Die Baller League zieht zum Start in ihre dritte Saison von Köln nach Berlin um. Vor dem Auftakt der Kleinfeldliga, die Anfang 2024 von Lukas Podolski und Mats Hummels initiiert wurde, steigt an diesem Freitag ein Draft (19.00 Uhr/Twitch & Joyn). Die ersten Spiele finden am 3. März statt, das Finale ist für den 17. Mai geplant.