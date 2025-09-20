Ecuador: Dritter getöter Fußballprofi seit Anfang September

Eine Serie tödlicher Angriffe erschüttert den ecuadorianischen Fußball: Am Freitag ist mit Jonathan González bereits der dritte Profi seit Anfang September getötet worden. Der 31 Jahre alte viermalige Nationalspieler vom Zweitligisten 22 de Julio FC erlag nach Polizeiangaben Schussverletzungen, die er bei einem Angriff in einem Wohnhaus in der Küstenprovinz Esmeraldas erlitten hatte. Ein weiteres, bislang nicht identifiziertes Opfer starb auf dem Weg ins Krankenhaus, berichtete die Nachrichtenagentur AFP.

Bereits zu Beginn des Monats waren zwei Spieler des Zweitligisten Exapromo Costa FC bei einem bewaffneten Angriff ums Leben gekommen. Nach Angaben des Klubs wurden Maicol Valencia und Leandro Yepez Opfer einer Attacke, die eigentlich einem anderen Ziel gegolten habe.

Ecuador liegt zwischen Kolumbien und Peru, den größten Kokainproduzenten der Welt, und hat sich zu einem Ausgangspunkt für rund 70 Prozent des globalen Kokainhandels entwickelt. Mit dem Erstarken rivalisierender Banden schnellte die Mordrate von sechs Tötungsdelikten pro 100.000 Einwohner im Jahr 2018 auf den Rekordwert von 47 im Jahr 2023, bevor sie im vergangenen Jahr auf 38 sank.