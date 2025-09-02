Ederson verlässt Manchester in Richtung Fenerbahce

Torhüter Ederson verlässt Manchester City nach acht Jahren und wechselt zu Fenerbahce Istanbul. Der Brasilianer gewann in seiner Zeit in England 18 Titel, darunter sechsmal die Premier League, zweimal den FA Cup und 2023 die Champions League. Der türkische Traditionsverein zahlt eine kolportierte Ablöse von knapp 14 Millionen Euro für den 32-Jährigen.

"Ich verlasse Manchester City mit Stolz auf das, was wir gemeinsam erreicht haben. Es war unglaublich", sagte Ederson. Der Schlussmann war 2017 von Benfica Lissabon zu City gewechselt, wo er 372 Pflichtspiele absolvierte.

Neue Nummer eins in Manchester wird aller Voraussicht nach Gianluigi Donnarumma. City soll sich mit Italiens Nationaltorhüter und dessen bisherigem Klub Paris Saint-Germain bereits über einen Transfer geeinigt haben, die Bestätigung stand am Dienstagmorgen aber noch aus.