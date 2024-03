Effenberg lobt Kroos: "Schlüssel der Trendwende"

Anzeige

Der jüngste Aufschwung der deutschen Fußball-Nationalmannschaft hat für Stefan Effenberg in erster Linie mit Rückkehrer Toni Kroos zu tun. "Die Rückkehr von Toni Kroos ist für mich einer der Schlüssel der gelungenen Trendwende der Nationalelf", schrieb Effenberg in seiner Kolumne für das Nachrichtenportal t-online.

Mit Kroos feierte die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann Siege in Frankreich (2:0) und gegen die Niederlande (2:1). "Vor allem, wenn es nicht läuft, braucht die Mannschaft einen Anker, an dem man sich festhalten kann, der aufrichtet, der Ruhe reinbringt, die Übersicht hat. Jemanden, der weiß, was zu tun ist. All das trifft auf Toni Kroos zu", so Ex-Nationalspieler Effenberg, der Kroos als "Anführer und Chef im Mittelfeld" bezeichnete.