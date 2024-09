Eintracht Frankfurt: Fan zu Boden gestoßen - Anzeige gegen Ex-Star Martin Hinteregger

Anzeige

Martin Hinteregger hat im österreichischen Amateurfußball für einen Skandal gesorgt. Gegen den früheren Star von Eintracht Frankfurt wurde Anzeige wegen Körperverletzung erstattet.

Skandal im österreichischen Amateurfußball!

Mit Martin Hinteregger hat der frühere Star von Eintracht Frankfurt in seiner jetzigen Funktion als Trainer seines Heimatvereins SGA Sirnitz einen Fan am Spielfeldrand wüst zu Boden geschubst.

Nach der 3:4-Niederlage für Hinteregger und seinem Team bei ASKÖ Mittlern in der Unterliga Ost im Bundesland Kärnten gingen beim 32-Jährigen wohl die Emotionen durch. Wie ein Video in den sozialen Medien zeigt, stürmte er auf einen Fan zu, stieß diesen anschließend direkt zu Boden.

Nach dem Vorfall droht Hinteregger nun ein juristisches Nachspiel, denn der Fan erstattete Anzeige gegen den früheren Profi-Fußballer.

"Der Fan hat gegen Martin Hinteregger schon Anzeige wegen Körperverletzung bei der Polizei erstattet, war auch bereits beim Arzt und vermutet eine Gehirnerschütterung. Wir werden den Vorfall auch beim Kärntner Fußballverband melden! Ein Trainer hat so etwas nicht zu machen, egal ob dieser Hinteregger oder sonst wie heißt!", schrieb Mittlern in einem Statement in den sozialen Medien.