Eintracht-Frauen verlieren auch in Leipzig

Anzeige

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat bei Aufsteiger RB Leipzig einen Dämpfer im Kampf um die Champions-League-Plätze erlitten. Das 1:2 (0:1) war für die Frankfurterinnen nach dem 0:3 gegen den VfL Wolfsburg bereits die zweite Niederlage in Folge. Matchwinnerin war Vanessa Fudalla (11., 90.+1), die ihre Saisontore sieben und acht erzielte. Remina Chiba (90.+3) gelang nur noch der Anschlusstreffer.

In der Tabelle bleibt die Eintracht mit 26 Punkten auf Rang drei. Die TSG Hoffenheim könnte am Sonntag mit einem Sieg bei Bayer Leverkusen auf zwei Zähler heranrücken. Leipzig machte mit dem Sieg einen weiteren Schritt in Richtung Klassenerhalt. Mit 13 Punkten sind die Sachsen Neunter.