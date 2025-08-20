EM-Heldin Agyemang stürmt weiter für Brighton

Englands Fußball-Heldin Michelle Agyemang stürmt auch in der kommenden Saison der Women's Super League (WSL) für Brighton and Hove Albion. Die Europameisterin vom Champions-League-Sieger FC Arsenal wird erneut für ein Jahr ausgeliehen. Das bestätigten beide Vereine.

Agyemang (19) ist bei Arsenal, seit sie sechs Jahre alt ist, für die erste Mannschaft kam sie bisher allerdings nur auf sechs Einsätze (ein Tor). Für Brighton hat sie in der vergangenen Saison fünf Tore in 22 Einsätzen erzielt, was ihr die Nominierung für die EM in der Schweiz einbrachte.

Beim Turnier gelang ihr der Durchbruch: Agyemang erzielte den Ausgleich im verloren geglaubten Viertelfinale gegen Schweden (3:2 i.E.) und traf auch Sekunden vor dem Abpfiff im Halbfinale gegen Italien (2:1 n.V.). Im Finale gegen Spanien (3:1 i.E.) wurde sie eingewechselt und anschließend zur besten jungen Spielerin des Turniers gewählt.

Dennoch waren Aussichten auf viel Spielzeit bei Arsenal anscheinend nicht gegeben. "Nach intensiven Gesprächen mit Michelle und ihrer Familie sind wir zu dem Schluss gekommen, dass dieser Wechsel Michelle weitere Entwicklungsmöglichkeiten bietet. Wir wünschen ihr viel Erfolg und freuen uns darauf, sie wieder bei Arsenal willkommen zu heißen", sagte Frauen-Direktorin Clare Wheatley.