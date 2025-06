EM-Kader: Wück nominiert im Europa-Park

Bundestrainer Christian Wück wird seinen Kader für die Frauenfußball-EM in der Schweiz (2. bis 27. Juli) am Donnerstag kommender Woche (12. Juni) unweit der Grenze zu den Eidgenossen präsentieren. Im Europa-Park im südbadischen Rust stellen Wück und Sportdirektorin Nia Künzer ab 13.00 Uhr die 23 EM-Fahrerinnen des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) vor. Das gab der Verband am Mittwoch bekannt.

Für die Nominierten wird es ab dem 19. Juni ernst, dann arbeitet Wück mit seinem Team in Herzogenaurach am Feinschliff. Am Ende des Trainingslagers (30. Juni) reist das DFB-Team von Nürnberg aus ins EM-Basislager nach Zürich. Der achtmalige Europameister trifft bei der Endrunde in der Gruppenphase auf Polen (4. Juli), Dänemark (8. Juli) und Schweden (12. Juli).