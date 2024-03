EM-Quali: DFB-Frauen mit Losglück

Anzeige

Die deutschen Fußballerinnen haben für die Qualifikation zur EM 2025 in der Schweiz machbare Aufgaben erwischt. Die Vize-Europameisterinnen treffen in der Gruppe A4 auf Österreich, Island sowie Polen und gehen somit den härtesten Brocken wie England oder Schweden aus dem Weg. Das ergab die Auslosung am Dienstag im schweizerischen Nyon.

Die Gruppenersten und -zweiten der A-Liga sichern sich die acht direkten EM-Tickets. Die Dritt- und Viertplatzierten müssen den Umweg über die Play-offs nehmen. Insgesamt sind 15 Startplätze für die EURO zu ergattern. Gastgeber Schweiz ist automatisch qualifiziert.

Die sechs Gruppenspiele werden zwischen Anfang April und Mitte Juli in drei Länderspielfenstern ausgetragen. Die Play-offs sind für Oktober bis Anfang Dezember terminiert.

Übertragen werden die EM-Qualifikationsspiele des deutschen Teams auf den Kanälen von ARD und ZDF. In der vergangenen Woche hatten sich die DFB-Frauen für die Olympischen Spiele qualifiziert.