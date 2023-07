EM-Qualifikation: Nitro überträgt zehn Livespiele

Anzeige

Der TV-Sender Nitro wird im Rahmen der Qualifikation für die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland ausgewählte Topspiele live übertragen. Der Kölner Sender zeigt pro Spieltag eine Partie mit Anstoß um 20.45 Uhr im Free-TV, insgesamt werden bis Juni zehn Begegnungen zu sehen sein. Alle Spiele, darunter zwei Play-off-Duelle, können zudem auch auf RTL+ verfolgt werden.

Nitro startet am 7. September mit der Partie des WM-Finalisten Frankreich gegen Irland, vier Tage später folgt das Duell zwischen Portugal und Superstar Cristiano Ronaldo mit Luxemburg. Am 13. Oktober gibt es die Begegnung Niederlande gegen Frankreich zu sehen, am 17. Oktober die Neuauflage des letzten EM-Endspiels zwischen England und Italien.