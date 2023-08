EM-Triumph 2004 mit Griechenland "der nachhaltigste Titel"

Anzeige

Für Otto Rehhagel ist es schwierig, sich auf seinen größten Erfolg in seiner langen Fußball-Trainerkarriere festzulegen. Zur Auswahl stehen vor allem der EM-Sensationstriumph mit Griechenland 2004 und der Meisterschaftserfolg mit dem 1. FC Kaiserslautern 1998, als "König Otto" die Roten Teufel als Aufsteiger zum Bundesliga-Titel führte.

"Das Leben besteht aus verschiedenen Episoden, deshalb ist das schwer zu sagen, welcher Erfolg der größte und wichtigste war. Der nachhaltigste ist der EM-Titelgewinn mit Griechenland. Das hat ja damals keiner für möglich gehalten", sagte Rehhagel, der am Mittwoch sein 85. Lebensjahr vollendet, im SID-Interview.

Die Kritik an der griechischen Spielweise bei der EURO 2004 in Portugal lässt ihn kalt. "Da gibt es nur eins: Klappe halten und Beifall klatschen", sagte der gebürtige Essener, der zuletzt 2012 in der Bundesliga (Hertha BSC) tätig gewesen war. Seine griechische Mannschaft habe damals "Portugal mit dem jungen Cristiano Ronaldo im Eröffnungsspiel und im Finale gegen das heimische Publikum zweimal geschlagen".