Empörung über "Mörder"-Banner - UEFA ermittelt

Fans des israelischen Fußball-Klubs Maccabi Haifa haben in Polen mit einem "Mörder"-Banner, das auf den Zweiten Weltkrieg Bezug nimmt, für Empörung gesorgt. Polnische Medien veröffentlichten am Freitag Fotos und Videos, die zeigen, wie Anhänger beim Rückspiel in der Qualifikation zur Conference League gegen den polnischen Klub Rakow Czestochowa im ungarischen Debrecen ein Banner hochhalten, auf dem "Mörder seit 1939" steht. Polens Präsident Karol Nawrocki verurteilte die Aufschrift als "skandalös".

Im Zweiten Weltkrieg hatte Deutschland Polen besetzt. Sechs Millionen Polinnen und Polen wurden getötet oder starben, unter ihnen drei Millionen Juden. Nawrocki schrieb im Onlinedienst X, das Banner "beleidigt die Erinnerung an die polnischen Bürger, die Opfer des Zweiten Weltkriegs waren, darunter drei Millionen Juden. Eine Dummheit, die man mit Worten nicht erklären kann."

Das polnische Außenministerium teilte mit, ein Beamter des Ministeriums habe sich am Morgen mit dem israelischen Botschafter getroffen und "seine äußerste Entrüstung über den empörenden Inhalt des Banners zum Ausdruck gebracht".

Das Ministerium rief die Europäische Fußball-Union (UEFA) auf, "angemessen zu reagieren". Der Kontinentalverband leitete unter anderem wegen der "Übermittlung einer Nachricht, die für ein Sportereignis ungeeignet ist" eine Untersuchung ein. Das Spiel war wegen des Nahostkonflikts auf neutralem Boden in Ungarn ausgetragen worden. Haifa schied durch ein 0:2 nach dem 1:0-Sieg im Hinspiel aus.

Die israelische Botschaft in Warschau erklärte auf X, solche Aussagen und Taten, egal von welcher Seite, hätten im Stadion oder sonstwo keinen Platz. "Niemals!" Diese "beschämenden Vorfälle" spiegelten nicht den Geist der Mehrheit der israelischen Fans wider.