Ende der Serie: Gosens und Florenz verlieren in Bologna

Die AC Florenz um Fußball-Nationalspieler Robin Gosens hat in der Serie A ihre erste Niederlage seit Mitte September kassiert. Am Sonntag unterlag die Fiorentina beim FC Bologna mit 0:1 (0:0), Linksverteidiger Gosens wurde in der 81. Minute ausgewechselt. Der Däne Jens Odgaard traf in der 59. Minute entscheidend für den Champions-League-Teilnehmer Bologna.

Florenz war im Sommer mit drei Unentschieden durchwachsen in die Liga-Saison gestartet und verlor dann am vierten Spieltag bei Atalanta Bergamo (2:3) - es blieb für genau drei Monate die einzige Niederlage in der Serie A. Florenz arbeitete sich in die Spitzengruppe vor und steht dort nun auch nach dem Ende der Serie: Mit 31 Punkten ist Gosens' Team Vierter. Sechs Punkte Rückstand sind es auf Tabellenführer Bergamo, der bereits ein Spiel mehr absolviert hat.