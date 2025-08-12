England: City leiht Grealish an Everton aus

Der englische Fußball-Nationalspieler Jack Grealish will seine Karriere mit einem Schritt zurück neu beleben. Der 29-Jährige lässt sich vom Topklub Manchester City für eine Saison an den FC Everton ausleihen, der in den vergangenen Jahren stets gegen den Abstieg aus der Premier League gekämpft hat. Grealish wurde mit City dreimal Meister und gewann die Champions League, zuletzt war er aber nur noch Joker.

"Ich bin überglücklich, bei Everton unterschrieben zu haben – das ist wirklich großartig", sagte Grealish, für den City im Sommer 2021 117,5 Millionen Euro an Aston Villa gezahlt hatte. 17 Tore und 23 Vorlagen in 157 Pflichtspielen sind daran gemessen eine Enttäuschung.

Grealish betonte, er sei auf seinen Social-Media-Profilen von Everton-Fans mit Nachrichten "überschüttet" worden, auch dies sei ein Grund für seine Entscheidung gewesen: "Danke für all die Liebe und Unterstützung. Ich hoffe, ich kann mich jetzt revanchieren, und ich bin mir sicher, dass ich das auch tun werde."

In der vergangenen Saison kam Linksaußen Grealish, der bekannt dafür ist, bei Titelgewinnen besonders heftig zu feiern, nur auf ein Tor in 20 Einsätzen über insgesamt 715 Minuten.