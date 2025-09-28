England: Woltemade trifft gegen Arsenal - und verliert

Nick Woltemade verbeugte sich artig, die Zuschauer im St. James' Park stimmten ihren neuen Lieblingssong an: "Woltemade, Woltemade, olé, olé, olé", hallte es von den Rängen. Sekunden zuvor hatte der deutsche Fußball-Nationalspieler sein zweites Saisontor in der englischen Premier League für Newcastle United erzielt. In der 34. Minute traf der 23-Jährige zur Führung gegen den FC Arsenal. Zum Sieg für die Magpies reichte es am 6. Spieltag allerdings nicht - die Gunners schlugen in der Schlussphase zweimal zu und gewannen 2:1 (0:1).

Wie schon bei seinem ersten Treffer auf der Insel gegen die Wolverhampton Wanderers vor zwei Wochen war Woltemade erneut mit dem Kopf nach einer Flanke zur Stelle. In der 67. Minute wurde der Deutsche unter dem Applaus der Fans ausgewechselt. In der Schlussphase traf zunächst der eingewechselte spanische Nationalspieler Mikel Merino, Siegtorschütze im EM-Viertelfinale 2024 gegen Deutschland, gegen seinen Ex-Klub (84.). Dann drehte Gabriel in der Nachspielzeit (90.+6) die Partie. Bei Arsenal fehlt der deutsche Nationalspieler Kai Havertz weiterhin verletzungsbedingt.

In der Tabelle liegen die Gunners auf Platz zwei, zwei Punkte hinter Spitzenreiter und Meister FC Liverpool. Die Reds um Florian Wirtz hatten am Samstag ihre erste Niederlage kassiert. Liverpool verlor 1:2 (0:1) beim FA-Cup-Sieger und Tabellendritten Crystal Palace. Das Team aus Newcastle, das am Mittwoch in der Champions League bei den Belgiern von Union Saint-Gilloise ran muss, rangiert mit sechs Zählern auf dem Konto im unteren Tabellenmittelfeld.