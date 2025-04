Entwarnung bei Maignan - Torhüter aus Krankenhaus entlassen

Entwarnung bei Mike Maignan: Der Torhüter des italienischen Fußball-Erstligisten AC Mailand ist nach seinem schweren Zusammenprall mit dem eigenen Abwehrspieler Alex Jimenez am Samstagmorgen aus dem Krankenhaus entlassen worden. Wie der Verein gegenüber der Nachrichtenagentur AFP mitteilte, muss der französische Nationalspieler nun "bis Dienstag absolute Ruhe einhalten". Dann sollen weitere Untersuchungen folgen.

"Es geht ihm gut. Er soll sich jetzt komplett schonen, bis neue Untersuchungen gemacht werden", erklärt ein Sprecher des Vereins. Maignan war am Freitagabend im Spiel bei Udinese Calcio (4:0) nach dem heftigen Zusammenstoß mit Jimenez in der 51. Minute regungslos liegen geblieben und anschließend per Trage vom Feld gebracht worden. Die medizinische Abteilung von Milan sprach später von einem "leichten Schädeltrauma".