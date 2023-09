Erdbeben in Marokko: UEFA kündigt Schweigeminute an

Anzeige

Die Europäische Fußball-Union (UEFA) hat eine Schweigeminute für die Erdbebenopfer in Marokko bei allen Länder- und Vereinsspielen in ihrem Hoheitsbereich angekündigt. Die Trauerbekundungen sollen ab Sonntag bis 21. September gezeigt werden. Das gab die UEFA am Samstag bekannt.

Die Bestimmung gilt damit unter anderem auch für das Länderspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft am Dienstag (21.00 Uhr/ARD) in Dortmund gegen Frankreich und den Auftakt der Gruppenphase der Champions League am 19./20. September.

"Die Gedanken des europäischen Fußballs sind in diesen schwierigen Zeiten bei den Menschen in Marokko", teilte die UEFA mit. Auch zahlreiche Nationalteams, Klubs und Fußball-Stars hatten ihre Anteilnahme ausgedrückt.

Bei der Naturkatastrophe in dem nordafrikanischen Land kamen laut Regierungsangaben mindestens 1037 Menschen ums Leben. Zudem seien mehr als 1200 Verletzte gezählt worden.