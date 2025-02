Erleichterter Schmidt: "Voller Fokus auf Mainz"

Die Erleichterung stand Frank Schmidt ins Gesicht geschrieben, doch der Trainer des abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten richtete den Fokus gleich auf die nächste Aufgabe. "Es ist jetzt nur ein Spiel, wir haben Halbzeit in der Conference League", sagte Schmidt nach dem überraschenden 2:1 (0:1)-Sieg beim FC Kopenhagen bei RTL, er fügte zudem an: "Und jetzt voller Fokus auf Mainz, denn die Bundesliga kommt ganz schnell."

In der Liga empfängt Schmidts Mannschaft am Sonntag (19.30 Uhr/DAZN) Mainz 05 zum wichtigen Heimspiel, der ersehnte erste Sieg nach fünf erfolglosen Pflichtspielen sei für den Tabellen-16. der Bundesliga "ein kleiner Schritt in die richtige Richtung", sagte Schmidt: "So wollen wir weitergehen. Wir wollen die Klasse halten in der Bundesliga, da brauchen wir viele solcher couragierten Auftritte wie heute in der zweiten Halbzeit."

Den Sieg in Dänemark fuhr Heidenheim dank einer klaren Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit durch die Treffer von Thomas Keller (59.) und Tim Siersleben (85.) ein. Schmidt richtete seinen Dank auch an die geduldigen Fans, mit denen seine Mannschaft nach Abpfiff ausgelassen feierte. "Ein Riesenkompliment" sprach Schmidt den Anhängern aus, "weil sie nicht so verwöhnt worden sind die letzten Monate. Aber es gab keinen einzigen Pfiff. Das ist etwas besonderes im Profifußball."