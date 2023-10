Erleichterung bei der Roma: Dybala fehlt nur drei Wochen

Anzeige

Die Knieverletzung bei Starstürmer Paulo Dybala vom italienischen Fußball-Erstligisten AS Rom ist weniger schwerwiegend als erwartet. Der Argentinier muss nicht operiert werden und soll etwa drei Wochen pausieren, teilte der Klub mit. Dybala hatte sich im Serie-A-Spiel bei Cagliari Calcio (4:1) eine Bänderverletzung zugezogen.

Startrainer Jose Mourinho rechnet am 29. Oktober beim Auswärtsmatch gegen Inter Mailand mit Dybalas Comeback. Der 29-Jährige war am Sonntag humpelnd vom Spielfeld gegangen, Dybala hatte in den vergangenen Jahren wegen Knieproblemen wiederholt pausieren müssen.