Erneut ohne Hummels: Rom siegt gegen Venedig

Mats Hummels muss weiter auf seinen ersten Einsatz für die AS Rom warten. Der Fußball-Weltmeister von 2014 war erneut nur Zuschauer, als die Roma am Sonntag in der Serie A den FC Venedig mit 2:1 (1:0) besiegte. Bryan Cristante (74.) und Niccolo Pisilli (83.) drehten in der Schlussphase das Spiel, nachdem der ehemalige Bundesligaprofi Joel Pohjanpalo die Gäste in Führung gebracht hatte (44.).