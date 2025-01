Erst Tennis, dann Bank: Roma siegt ohne Hummels

Ohne Mats Hummels hat der italienische Fußball-Erstligist AS Rom die Aussichten auf eine Saison im Europapokal verbessert. Die Roma gewann bei Udinese Calcio am Sonntag nach Halbzeit-Rückstand 2:1 und ist in der Serie A damit seit sechs Spielen ungeschlagen. Zur AC Mailand auf dem sechsten Tabellenplatz fehlen vier Punkte plus ein Spiel.