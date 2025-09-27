Erste Niederlage für Liverpool und Wirtz

Titelverteidiger FC Liverpool hat in der englischen Premier League den ersten Rückschlag der Saison hinnehmen müssen. Die Reds mit Fußball-Nationalspieler Florian Wirtz in der Startformation verloren nach ihrem zuvor perfekten Start bei Crystal Palace mit 1:2 (0:1), bleiben mit 15 Punkten aber Tabellenführer. Crystal, das Team des früheren Bundesligatrainers Oliver Glasners, verbesserte sich zumindest vorübergehend auf den zweiten Tabellenplatz.

Ismaïla Sarr brachte Palace in der neunten Minute in Führung. Der für Wirtz eingewechselte Italiener Federico Chiesa glich spät aus (87.). Doch Eddie Nketiah sorgte in der Nachspielzeit (90.+7) noch für Ernüchterung beim Team von Arne Slot. Palace bleibt damit unbesiegt in dieser Saison.

Manchester City nimmt dagegen Fahrt auf. Das Team von Pep Guardiola gewann gegen den FC Burnley 5:1 (1:1). Torjäger Erling Haaland gelangen spät seine Saisontore sieben und acht.

Klub-Weltmeister FC Chelsea musste seine dritte Pflichtspielpleite in Serie hinnehmen. Die Blues verloren trotz Führung durch späte Tore von Maxim de Kuyper (90.+2) und Danny Wellbeck (90.+10) mit 1:3 (1:0) gegen Brighton & Hove Albion. Das Team von Trainer Fabian Hürzeler konnte sich von den unteren Regionen etwas absetzen.

Wie Chelsea erlebte auch Manchester United die nächste herbe Enttäuschung. Das Team von Trainer Rúben Amorin verlor beim FC Brentford mit 1:3 (1:2) und bleibt weiterhin Mittelmaß. Dabei hatte der englische Rekordchampion zuletzt mit einem Sieg gegen Chelsea (2:1) auf bessere Zeiten gehofft.