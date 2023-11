Erste Niederlage: Spurs verlieren Spitze in Unterzahl

Anzeige

Tottenham Hotspur hat in der englischen Fußball-Meisterschaft durch seine erste Saisonniederlage die Rückeroberung der Tabellenspitze verpasst. In doppelter Unterzahl mussten sich die Spurs im Londoner Stadtduell mit dem FC Chelsea trotz einer frühen Führung noch mit 1:4 (1:1) geschlagen geben. Die Spurs liegen damit nun einen Punkt hinter Tabellenführer und Titelverteidiger Manchester City (am Samstag 6:1 gegen den AFC Bournemouth) nur noch auf dem zweiten Platz.

Für die Spurs, zuvor die einzig noch unbesiegte Mannschaft der Premier League, begann die Begegnung durch den Führungstreffer von Dejan Kulusevski (6.) nach Plan. Doch der Platzverweis für Cristian Romero (33./grobes Foulspiel) nach einem wegen Abseits aberkannten Treffer von Ex-Bundesligaprofi Heung-Min Son leitete die Wende zugunsten der "Blues" ein. Denn nur zwei Minuten später glich Cole Palmer für die Gäste aus.

Nachdem Tottenham zehn Minuten nach dem Seitenwechsel durch die Gelb-Rote Karte für Destiny Udogie (55./wiederholtes Foulspiel) weiter dezimiert worden war, leitete Nicolas Jackson (75.) Chelseas ersten Erfolg nach zuvor zwei Spielen ohne Sieg ein. Mit zwei Spielern weniger auf dem Feld bemühten sich die Hausherren in der Schlussphase vergeblich um den Ausgleich, kamen zu guten Chancen, doch erneut Jackson mit einem Doppelpack (90.+4/90.+8) sorgte für die Entscheidung.