Erste Nominierung: Tuchel überrascht - Kane bleibt Kapitän

Englands neuer Fußball-Nationaltrainer Thomas Tuchel hat mit seiner ersten Nominierung für einige Überraschungen gesorgt. Der frühere Dortmunder und Münchner Bundesligacoach setzt in der kommenden Länderspielperiode auf die Rückkehrer Marcus Rashford und Jordan Henderson sowie zwei Debütanten. Bayerns Torjäger Harry Kane bleibt Kapitän.

"Es geht darum, ein Team zu bauen, dass es liebt, miteinander zu spielen", begründete Tuchel seine Wahl. Die Three Lions sollen auftreten "wie ein englisches Team, wir sollten keine anderen Stile kopieren". Tuchel will eine offensive, intensive Herangehensweise implementieren, die "die Werte unseres Landes widerspiegelt". Für seinen Plan kündigte der 51-Jährige einen internen Crashkurs am Montag an.

Für Verwunderung sorgte vor allem Hendersons Nominierung, Tuchel verteidigte seine Entscheidung. "Wir versuchen, ein Team aufzubauen, auf das unsere Fans stolz sind, mit dem sie sich identifizieren können. Jordan verkörpert alles, was wir wollen", sagte Tuchel. Rashford holte Tuchel vor allem aufgrund seiner starken Defensivarbeit zurück, eine Eigenschaft, für die der Flügelspieler in der Vergangenheit immer wieder kritisiert worden war.

Henderson wie auch Rashford waren von Tuchels Vorgänger Gareth Southgate nicht für die Europameisterschaft im vergangenen Sommer berücksichtigt worden. Nach seinem Wechsel von Manchester United zu Aston Villa blüht Rashford aber wieder auf. Der frühere Liverpool-Kapitän Henderson spielt nach einem kurzen, in England aber heftig kritisierten Abstecher nach Saudi-Arabien mittlerweile für Ajax Amsterdam.

Am Kapitänsamt nahm Tuchel keine Veränderungen vor. "Das ist einfach. Die Entscheidung ist gemacht, die Entscheidung steht. Harry ist der Kapitän", sagte Tuchel knapp, der die Rolle als Nationaltrainer Englands als "aufregend und ein bisschen surreal" beschrieb. "Es ist eine große Ehre", erklärte Tuchel stolz.

Mit dabei im 26er-Kader für die anstehende WM-Qualifikation sind erstmals Abwehrriese Dan Burn von Newcastle United und Arsenals Linksverteidigertalent Myles Lewis-Skelly. Dafür fehlt unter anderem Jack Grealish von Manchester City.

Der Vize-Europameister trifft am nächsten Freitag zum Auftakt auf Albanien, drei Tage später empfängt England die Mannschaft aus Lettland.