Erster Titel mit den Reds? Wirtz-Debüt und FA Cup bei DAZN

Das Pflichtspieldebüt von Fußball-Nationalspieler Florian Wirtz beim FC Liverpool am Sonntag (16.00 Uhr) wird in Deutschland, Österreich und der Schweiz bei DAZN zu sehen sein. Der Streaminganbieter sicherte sich für die kommenden drei Spielzeiten neben den Übertragungsrechten für den FA Cup auch jene für den englischen Supercup. In diesem hat zu Beginn der neuen Saison Meister Liverpool mit Wirtz gegen FA-Cup-Sieger Crystal Palace die erste Titelchance.

Die Reds, die Wirtz im Sommer für bis zu 150 Millionen Euro von Bayer Leverkusen an die Anfield Road gelotst haben, jagen bereits ihren 17. Triumph im Community Shield. Zuletzt gewann Liverpool den Titel 2022 unter Jürgen Klopp. Crystal Palace ist nach dem überraschenden Pokalsieg unter Trainer Oliver Glasner dagegen erstmals dabei.

Die erste Hauptrunde der neuen FA-Cup-Saison wird Anfang November ausgetragen. Der englische Pokal ist der älteste nationale Fußballwettbewerb der Welt, die Erstauflage fand bereits 1871 statt. Liverpools Auftaktgegner steht noch nicht fest, Premier-League-Klubs steigen erst in der dritten Runde ein.