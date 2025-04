Erstmals seit vier Jahren kein deutscher Klub im Halbfinale

In Eintracht Frankfurt hat sich auch der letzte deutsche Klub aus dem internationalen Geschäft verabschiedet, damit findet das Europapokal-Halbfinale erstmals seit vier Jahren ohne deutsche Beteiligung statt. In der vergangenen Saison hatten in Bayern München, Borussia Dortmund (beide Champions League) und Bayer Leverkusen (Europa League) noch drei Klubs das Semifinale erreicht.

Keinen deutschen Halbfinalisten hatte es zuletzt 2020/21 und 2016/17 gegeben, davor war dies in der Spielzeit 2004/05 der Fall gewesen. Frankfurt schied am Donnerstagabend gegen Tottenham Hotspur im Viertelfinale aus, nach dem 1:1 im Hinspiel unterlag die Eintracht zu Hause 0:1. - Das deutsche Abschneiden im Europapokal 2024/25 in der Übersicht:

CHAMPIONS LEAGUE

Bayern München: Aus im Viertelfinale

Borussia Dortmund: Aus im Viertelfinale

Bayer 04 Leverkusen: Aus im Achtelfinale

VfB Stuttgart: Aus nach der Ligaphase

RB Leipzig: Aus nach der Ligaphase

EUROPA LEAGUE

Eintracht Frankfurt: Aus im Viertelfinale

TSG Hoffenheim: Aus nach der Ligaphase

CONFERENCE LEAGUE:

1. FC Heidenheim: Aus in den Play-offs zum Achtelfinale