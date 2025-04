Eintracht Frankfurt - Traum geplatzt! Bitteres Aus gegen Tottenham Hotspur

Die Heldenreise ist vorbei: Die Europapokal-Experten von Eintracht Frankfurt haben ein neues Kapitel in ihrem europäischen Märchen verpasst.

Dino Toppmöller schlich nach dem Schlusspfiff enttäuscht über den Rasen, neben ihm kauerten die Spieler mit leerem Blick im strömenden Regen: Die Europapokal-Experten von Eintracht Frankfurt haben ein neues Kapitel in ihrem europäischen Märchen verpasst.

Die Eintracht verlor ihr Viertelfinal-Rückspiel der Europa League trotz guter Ausgangslage und monströser Kulisse mit 0:1 (0:1) gegen Tottenham Hotspur, der dritte Halbfinaleinzug in den letzten sechs Jahren blieb unerreichbar.

"Die Jungs haben alles gegeben, aber wir haben heute nicht das Glück im Abschluss gehabt. Wir können dennoch stolz sein", sagte Sportvorstand Markus Krösche bei RTL: "Den Elfmeter musst du nicht geben, er trifft auch den Ball. Es ist ärgerlich, dass wir so in Rückstand geraten." Kapitän Robin Koch ergänzte: "Es ist extrem bitter, dass wir so rausgehen."

Nach dem Kraftakt beim 1:1 im Hinspiel präsentierte sich die Eintracht vor 57.500 Fans im Hexenkessel Waldstadion willensstark.

Ein Foulelfmeter nach Videobeweis, den Dominic Solanke nach Foul von Keeper Kaua Santos verwandelte (43.), dämpfte die Frankfurter Ekstase aber gewaltig.

Als letzte deutsche Mannschaft schied die SGE aus dem Europapokal aus, kann sich nun aber in der Schlussphase der Liga auf das große Ziel Champions-League-Qualifikation fokussieren.