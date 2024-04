Euphorie wächst: Länderspiele fast ausverkauft

Anzeige

Die Euphorie wächst: Die beiden Länderspiele der Nationalmannschaft kurz vor der Heim-EM sind fast ausverkauft. Das vermeldete der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Donnerstag. Für die Begegnung gegen die Ukraine am 3. Juni in Nürnberg wurden bisher rund 42.000 Tickets verkauf, für die Turnier-Generalprobe gegen Griechenland in Mönchengladbach am 7. Juni rund 45.000. Für beide Spiele gibt es nur noch Restkarten.

Die erfolgreichen Länderspiele in Frankreich (2:0) und gegen die Niederlande (2:1) weckten zuletzt die Hoffnungen bei den Fans auf eine erfolgreiche EM. Die DFB-Auswahl startet am 14. Juni in München gegen Schottland ins Turnier. Weitere Gruppengegner sind Ungarn (19. Juni/Stuttgart) und die Schweiz (23. Juni/Frankfurt). Zuvor steht noch ein Trainingslager im Weimarer Land (26. bis 31. Mai) auf dem Programm.