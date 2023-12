EURO 2024: Einige Spiele in "deutscher" Gruppe bei MagentaTV

Anzeige

Einige Entscheidungen in der "deutschen" Gruppe A bei der Fußball-EURO 2024 (14. Juni bis 14. Juli) werden nur bei MagentaTV zu sehen sein. Das gab der Rechteinhaber, der zunächst drei Exklusivspiele festlegte, am Donnerstag bekannt. Alle 51 EM-Partien sind bei der Tochterfirma der Deutschen Telekom zu sehen, Sublizenzen wurden an ARD und ZDF sowie RTL vergeben.

Exklusiv bei MagentaTV sind aus der "deutschen" Gruppe Ungarn gegen die Schweiz (15. Juni 2024) und Schottland gegen Ungarn (23. Juni 2024) zu sehen. Slowenien gegen Serbien aus der Gruppe C (mit England und Dänemark) ist ebenfalls als Exklusivspiel am 20. Juni 2024 von MagentaTV fixiert worden. Offen sind noch zwei exklusive Partien: eine zum Abschluss der Gruppenphase sowie ein Achtelfinale. Beide werden im Laufe des Turniers ausgewählt.