Europa League: Alkmaar legt vor - Remis für United

Der niederländische Fußball-Erstligist AZ Alkmaar hat den ersten Schritt in Richtung Viertelfinale der Europa League gemacht. Im Achtelfinal-Hinspiel gewann Alkmaar zu Hause gegen Tottenham Hotspur mit 1:0 (1:0). Der Sieger der Partie könnte im Viertelfinale auf den Bundesligisten Eintracht Frankfurt treffen, sollte die Eintracht sich im Duell mit Ajax Amsterdam durchsetzen.

Die Führung für Alkmaar fiel kurios. Nach einer Ecke wollte Tottenhams Mittelfeldspieler Lucas Bergvall klären, der Versuch verunglückte völlig und der Ball flog in hohem Bogen ins eigene Tor (18.). Bei den Spurs startete Bayern-Leihgabe Mathys Tel, der Franzose wurde nach einer unauffälligen Vorstellung zur Halbzeit ausgewechselt.

Das kriselnde Manchester United verpasste einen Befreiungsschlag. Trotz Führung kam die Mannschaft von Trainer Ruben Amorim nur zu einem 1:1 (0:0) bei Real Sociedad San Sebastian, hat im Rückspiel in Old Trafford aber noch alle Chancen auf das Weiterkommen. Die Führung erzielte der frühere Münchner Joshua Zirkzee (57.), Mikel Oyarzabal (70.) glich per Handelfmeter aus.