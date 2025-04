Europa League: Athletic Bilbao zieht ins Halbfinale ein

Athletic Bilbao kann in der Europa League weiter vom Titelgewinn im eigenen Stadion träumen. Die Spanier setzten sich am Donnerstagabend mit 2:0 (1:0) gegen die Glasgow Rangers durch. Damit hat Bilbao weiter die Chance, den ganz großen Coup im heimischen Stadion San Mamés zu feiern. Dort findet am 21. Mai das Finale statt.