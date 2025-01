Europa League: Dämpfer für Hummels und Rom - United auf Kurs

Rio-Weltmeister Mats Hummels und der italienische Fußball-Erstligist AS Rom haben in der Europa League die Chance auf ein direktes Weiterkommen verpasst. Am vorletzten Spieltag unterlag die Roma bei AZ Alkmaar mit 0:1 (0:0). Mit neun Punkten aus sieben Spielen muss das Team von Claudio Ranieri nun sogar um die Teilnahme an den Play-offs bangen. Der englische Krisenklub Manchester United ist hingegen mit einem 2:1 (0:0) gegen die Glasgow Rangers weiter auf Kurs.

Nach einer chancenarmen ersten Hälfte mit leichten Vorteilen für Alkmaar ging es torlos in die Pause. Auch im zweiten Durchgang blieben Torchancen Mangelware. Der irische Nationalspieler Troy Parrott (80.) sorgte aber dann in der Schlussphase für den umjubelten Siegtreffer des Heimteams, das mit dem Erfolg Rom in der Tabelle überholte. Am achten und letzten Spieltag der Gruppenphase trifft Hummels mit seiner Mannschaft auf Eintracht Frankfurt mit seinem ehemaligen Teamkollegen Mario Götze (30. Januar/21 Uhr).

Das in der englischen Liga kriselnde Manchester United hat derweil in seinem Wohlfühl-Wettbewerb weitere drei Punkte eingefahren. Nach einer verrückten Schlussphase im Heimspiel gegen die Glasgow Rangers gelang den Red Devils der vierte Erfolg in der Europa League in Serie. Die Mannschaft von Teammanager Ruben Amorim rangiert auf Platz vier und ist damit weiter auf direktem Wege ins Achtelfinale.

Manchester ging nach einem dicken Torwart-Patzer in Front: Glasgow-Keeper Jack Butland, der 2023 ein halbes Jahr an United ausgeliehen war, faustete den Ball nach einer Ecke ins eigene Tor (52.). Kurz vor Ende der Partie erzielte Cyriel Dessers (88.) den Ausgleich, ehe Bruno Fernandes (90.+2) das Old Trafford in der Nachspielzeit in Ekstase versetzte.