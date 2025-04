Europarekord eingestellt: Rasgrad zum 14. Mal in Folge Meister

Bulgariens Fußball-Topklub Ludogorez Rasgrad hat zum 14. Mal nacheinander die nationale Meisterschaft gewonnen und damit den Europarekord eingestellt. Der Verein des bulgarischen Pharma-Unternehmers und Oligarchen Kyril Domustschiew ist nach dem 2:0 (1:0) gegen Tscherno More Warna am Sonntagabend nicht mehr vom ersten Platz zu verdrängen.

Der erst 2001 gegründete und in der Saison 2010/11 von Domustschiew gekaufte Klub liegt fünf Spieltage vor Saisonende mit 16 Punkten uneinholbar vor Verfolger Lewski Sofia. Seit dem Aufstieg 2011/12 in die erste Liga wurde Rasgrad immer Meister.

Der Verein aus der gleichnamigen Oblast im Nordosten Bulgariens egalisierte damit die Bestmarke für nationale Meistertitel nacheinander in Europa. Auch Skonto Riga (von 1991 bis 2004) und den Lincoln Red Imps (von 2003 bis 2016) in Gibraltar ist das Kunststück schon gelungen. In der kommenden Saison könnte Ludogorez zum alleinigen Rekordhalter aufsteigen.