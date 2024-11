Ex-Assistent von Tuchel wird DFB-Chefausbilder

Thomas Tuchels langjähriger Co-Trainer Arno Michels wird neuer Chefausbilder des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Wie der Verband am Donnerstag mitteilte, tritt der 57-Jährige zum 1. Januar für zunächst vier Jahre die Nachfolge von Daniel Niedzkowski an. Dessen Wechsel als Co-Trainer zum englischen Premier-League-Klub Brighton and Hove Albion mit Teammanager Fabian Hürzeler war bereits bekannt.

"Ich freue mich sehr über die Zusage von Arno Michels, beim DFB die Ausbildung der Pro Lizenz mitzugestalten", sagte Sport-Geschäftsführer Andreas Rettig. "Arno verfügt über eine sehr große Erfahrung im Trainerbereich aus gleich drei europäischen Topligen, sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene. Die Erlebnisse und Erkenntnisse dieser Zeit einzubringen, bedeutet einen großen Mehrwert."

Michels war seit Mainzer Zeiten und insgesamt 13 Jahre lang Tuchels Assistent, er begleitete ihn nach Dortmund, Paris, zum FC Chelsea in London und nach München. Dann trennten die beiden sich, der frühere Bayern-Coach wird mit Jahresbeginn Trainer der englischen Nationalmannschaft - und Michels kommt zum DFB. Niedzkowski war seit 2018 im Amt und auch Co-Trainer der deutschen U21.

"Die Trainerausbildung des DFB hat international einen ausgezeichneten Ruf", sagte Michels. "Ich freue mich sehr, künftig meinen Teil dazu beitragen zu können. Das Tätigkeitsfeld passt sehr gut zu meiner nächsten Lebensphase, in der ich bewusst eine neue Position einnehmen möchte: Weg vom Tagesgeschäft eines Vereinstrainers sehe ich mich in der Rolle des Mentors und Ausbilders." Schon im Januar wird er gemeinsam mit Markus Reiter am DFB-Campus in Frankfurt den neuen Trainer-Lehrgang leiten.