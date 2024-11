Ex-Bayern-Profi Choupo-Moting unterschreibt wohl in der MLS

Ex-Bayern-Profi Eric Maxim Choupo-Moting steht wohl kurz vor einer Unterschrift bei den New York Red Bulls. Wie der Fernsehsender Sky am Donnerstag berichtete, hat der 35-Jährige bei dem Team aus der amerikanischen Major League Soccer (MLS) bereits den Medizincheck bestanden. Der Angreifer soll ab Januar 2025 einen Vertrag über mindestens zwei Jahre erhalten, hieß es. Im Sommer war Choupo-Motings Arbeitspapier beim deutschen Fußball-Rekordmeister in München nach vier Jahren ausgelaufen, seitdem ist er vereinslos.

Laut Sky ist Mario Gomez, Technischer Direktor bei Red Bull, maßgeblich an der Verpflichtung beteiligt. Choupo-Moting würde im RB-Kosmos auch auf Jürgen Klopp treffen, der ab 2025 als Global Head of Soccer die weltweiten Aktivitäten des Konzerns im Fußball verantwortet. Zudem steht in New York mit Sandro Schwarz ein deutscher Coach an der Seitenlinie.