Ex-BVB-Profi Rosicky musste auf Intensivstation

Der ehemalige Bundesligaprofi Tomas Rosicky hat in der vergangenen Woche wegen Herzproblemen einige Tage auf einer Intensivstation verbringen müssen. Dies teilte der tschechische Fußball-Erstligist Sparta Prag, wo Rosicky als Sportdirektor fungiert, am Montag mit. Demnach sei Rosicky am Dienstag auf die Intensivstation gekommen, inzwischen sei er in die häusliche Pflege entlassen worden. Eine Operation sei nicht notwendig gewesen, weitere Details wollen der Verein und Rosicky nicht nennen.