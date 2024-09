Ex-BVB-Profi Schulz unterschreibt in der Türkei

Anzeige

Der frühere Fußball-Nationalspieler Nico Schulz hat nach langer Suche einen neuen Verein gefunden. Der Außenverteidiger, der bis Sommer 2023 bei Borussia Dortmund unter Vertrag gewesen war, spielt künftig in der zweiten türkischen Liga bei MKE Ankaragücü. Dort unterschrieb der mittlerweile 31-Jährige einen Vertrag bis Sommer 2026.

Schulz hatte beim BVB nicht nur sportlich nicht überzeugt. Ihm war überdies gefährliche Körperverletzung in drei Fällen vorgeworfen worden. Ende Februar wurde das Verfahren gegen Schulz vom Amtsgericht Dortmund eingestellt, der Profi musste 150.000 Euro an gemeinnützige Einrichtungen zahlen. Sein letztes Pflichtspiel bestritt Schulz am 7. Mai 2022 beim 3:1 gegen die SpVgg Greuther Fürth.