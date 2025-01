Ex-Dortmunder Isak jagt Premier-League-Rekord

Bei Borussia Dortmund in der Fußball-Bundesliga einst glücklos geblieben, jagt Alexander Isak (25) nun in England einen Premier-League-Rekord. Beim 3:0-Sieg gegen die Wolverhampton Wanderers traf der schwedische Nationalstürmer für Newcastle United am Mittwochabend gleich doppelt und feierte damit im achten Ligaspiel in Folge einen Torerfolg. Nur zwei Spielern gelang in der Premier-League-Historie eine noch längere Serie.

Trifft Isak auch in den nächsten drei Partien, würde er zum aktuellen Rekordhalter Jamie Vardy aufschließen, der in der Meistersaison mit Leicester City zwischen August und November 2015 in elf Spielen nacheinander erfolgreich war. Dahinter liegt Ruud van Nistelrooy, mittlerweile Vardys Trainer in Leicester, mit einem Spiel weniger. Platz drei teilt sich Isak nun mit Daniel Sturridge - und erneut van Nistelrooy und Vardy.

Insgesamt steht Isak in der laufenden Spielzeit bereits bei 15 Toren für den Premier-League-Vierten, zudem bereitete er fünf Treffer vor. Bereits vergangene Saison, in seinem zweiten Jahr in England, hatte Isak mit 21 Ligatreffern eine neue persönliche Bestmarke aufgestellt, nun macht er sich auf zu neuen Höhen.

In Dortmund war Isak zwischen Januar 2017 und Januar 2019 in nur 281 Pflichtspielminuten mit nur einem Tor und einer Vorlage hinter den Erwartungen geblieben. Nach einer Leihe zu Willem II Tilburg folgte der Wechsel zu Real Sociedad nach Spanien, ehe es ihn 2022 nach Newcastle verschlug.