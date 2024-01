Ex-Kölner Horn unterschreibt bei Red Bull Salzburg

Anzeige

Der ehemalige Bundesliga-Torwart Timo Horn hat sich dem österreichischen Meister Red Bull Salzburg angeschlossen. Wie der Klub am Samstag bekannt gab, unterschrieb der 30-Jährige einen Vertrag bis Saisonende. Horn hatte im Sommer nach 21 Jahren den 1. FC Köln verlassen und war seitdem vereinslos.

"Meine Entscheidung fühlt sich sehr gut an, wir sind uns schnell einig geworden", sagte Horn, der in Salzburg zunächst als Nummer zwei hinter Stammtorwart Alexander Schlager eingeplant sein dürfte: "Nach 21 Jahren in Köln musste es jetzt ein Klub für mich sein, der zu mir passt und mit dem ich mich identifizieren kann."