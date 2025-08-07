Ex-Nationaltorwart Immel zu zwei Jahren Haft verurteilt

Der ehemalige Nationaltorwart Eike Immel (64) ist vom Amtsgericht Marburg wegen Betrugs in 107 Fällen zu zwei Jahren und zwei Monaten Haft verurteilt worden. Das bestätigte Immels Anwalt Turgay Schmidt dem SID. Zuvor hatte unter anderem die Bild über die Verurteilung berichtet. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Schmidt kündigte im Namen seines Mandanten an, Berufung gegen das Urteil einzulegen. Immel war vorgeworfen worden, sich bei verschiedenen Personen Geld geliehen und dieses nicht zurückgezahlt zu haben. Insgesamt stand eine Summe von rund 34.000 Euro im Raum.

Immel bestritt zwischen 1980 und 1988 insgesamt 19 Spiele für die Nationalmannschaft. Den Großteil seiner Karriere verbrachte er bei Borussia Dortmund (1976 bis 1986) und beim VfB Stuttgart (1986 bis 1995). Er beendete seine Laufbahn 1997 bei Manchester City.