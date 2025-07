Ex-Nürnberg-Trainer Weiler heuert in Washington an

Der schweizerische Fußball-Trainer René Weiler wechselt in die USA und übernimmt D.C. United aus der Major League Soccer (MLS). Das gab der Klub am Mittwoch bekannt. Weiler hatte in Deutschland von 2014 bis 2016 Zweitligist 1. FC Nürnberg trainiert, zuletzt war er in seiner Heimat bis Ende Juni als Sportdirektor bei Servette Genf tätig.

In Nürnberg hatte Weiler im November 2014 das Traineramt übernommen und die Franken insgesamt 60 Spiele lang betreut. Nach der verlorenen Relegation um den Bundesliga-Aufstieg gegen Eintracht Frankfurt im Mai 2016 musste er gehen. Im Anschluss heuerte der 51-Jährige unter anderem beim RSC Anderlecht, Al Ahly FC aus Ägypten und in Japan bei Kashima Antlers an.