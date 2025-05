Ex-Schalker Knäbel neuer Schweizer Fußball-Boss

Peter Knäbel ist rund eineinhalb Jahre nach seinem Rücktritt als Sportvorstand von Zweitligist Schalke 04 zum neuen Präsidenten des Schweizerischen Fußball-Verbandes (SFV) gewählt worden. Auf der Mitgliederversammlung des SFV stimmten die Delegierten per Akklamation für den 58-jährigen Westfalen mit eidgenössischem Pass als Nachfolger des bisherigen Verbandschefs Dominique Blanc. Knäbel, der bereits von 2009 bis 2014 als Technischer Direktor beim SFV arbeitete, tritt sein Amt am 1. August an.