FA Cup: Klopp mit Liverpool ausgeschieden

Anzeige

Jürgen Klopp ist mit dem FC Liverpool im FA Cup dramatisch gescheitert. Im packenden Viertelfinale bei Manchester United verlor Liverpool mit 3:4 (2:2, 2:1) nach Verlängerung - Amad Diallo (120.+1) traf zur späten Entscheidung für die Gastgeber und flog dann mit Gelb-Rot vom Platz, weil er beim Jubel das Trikot ausgezogen hatte.

In einem Duell mit vielen Wendungen hatte Liverpool in der Verlängerung durch Harvey Elliotts Treffer zum 3:2 (105.) vorgelegt, doch Marcus Rashford (112.) und Diallo konterten. Klopp hat auf seiner Abschiedstour damit noch zwei weitere Titelchancen: In der Meisterschaft und der Europa League liegt Liverpool gut im Rennen, den Ligapokal haben die Reds bereits gewonnen. Klopp, seit 2015 im Amt, verlässt Liverpool im Sommer.

Bereits zuvor war es turbulent zugegangen. Der argentinische Weltmeister Alexis Mac Allister (44.) und Superstar Mo Salah (45.+2) trafen für Liverpool. Scott McTominay (10.) und der Brasilianer Antony (87.) waren für Manchester erfolgreich. Unmittelbar vor Ende der regulären Spielzeit vergab Rashford eine riesige Chance auf den späten Siegtreffer für United (90.+4).

ManUnited trifft im Halbfinale auf den Zweitligisten Coventry City. Manchester City bekommt es mit dem FC Chelsea zu tun. Beide Matches werden am Wochenende 20./21. April im Wembley-Stadion ausgespielt, die genauen Ansetzungen stehen noch nicht fest.