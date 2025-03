FA Cup: Nottingham nach Elfmeterkrimi im Viertelfinale

Überraschungsteam Nottingham Forest steht im Viertelfinale des FA Cups. Der Tabellendritte der Premier League setzte sich gegen den abstiegsbedrohten Ligakonkurrenten Ipswich Town mit 5:4 nach Elfmeterschießen durch. Nach der regulären Spielzeit hatte es 1:1 gestanden.

Das Achtelfinalmatch nahm erst Fahrt auf, als die Gäste in der 53. Minute durch ein Tor von George Hirst in Führung gegangen waren. Gastgeber Nottingham konnte in der 68. Minute durch Ryan Yates zum 1:1 ausgleichen. In der Folge entwickelte sich ein umkämpftes Spiel, indem das Heimteam die besseren Möglichkeiten hatten. Torschütze Yates traf in der 75. Minute erneut ins Tor von Ipswich-Keeper Alex Palmer. Der Treffer wurde allerdings wegen einer Abseitsstellung aberkannt.

Nach ereignisarmer Verlängerung ging es ins Elfmeterschießen. Nottinghams Torwart Matz Sels parierte den Schuss von Jack Taylor und sicherte seinem Team das Viertelfinale. Dort trifft Nottingham am 29. März auf Brighton & Hove Albian von Teammanager Fabian Hürzeler.