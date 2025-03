FA-Cup: Wembley-Träume von Leno und Hürzeler geplatzt

Die Träume von Bernd Leno und Fabian Hürzeler vom Finale des FA-Cups in Wembley sind geplatzt. Torwart Leno verlor am Samstag im Viertelfinale mit Premier-League-Klub FC Fulham 0:3 (0:2) gegen den Ligarivalen Crystal Palace. Teammanager Hürzeler unterlag mit Brighton & Hove Albion in einem weiteren Erstliga-Duell der Überraschungsmannschaft von Nottingham Forest mit 3:4 im Elfmeterschießen.

Der englische Nationalspieler Eberechi Eze (34.), Ismaila Sarr (38.) und Eddie Nketiah (75.) trafen gegen Leno. Die Mannschaft des früheren Bundesligatrainers Oliver Glasner feierte damit den sechsten Pflichtspielsieg in Serie. Jean-Philippe Mateta gab nur vier Wochen nach dem üblen Tritt gegen seinen Kopf sein Comeback im Trikot von Crystal Palace. Der ehemalige Bundesliga-Profi, der im Achtelfinale gegen den Zweitligisten FC Millwall (3:1) brutal vom gegnerischen Torhüter Liam Roberts gefoult worden war, stand in der Startformation und wurde in der 70. Minute für Nketiah ausgewechselt.

In Brighton behielt der Tabellendritte aus Nottingham im Krimi vom Punkt die Oberhand gegen den Siebten. Tore waren zuvor keine gefallen.