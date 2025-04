Fall Alves: Staatsanwaltschaft legt Berufung ein

Der Fall des ehemaligen Fußball-Stars Dani Alves geht ein weiteres Mal in die Verlängerung. Die Staatsanwaltschaft von Katalonien kündigte am Mittwoch an, Rechtsmittel gegen das Urteil eines Berufungsgerichts in Barcelona einzulegen, das in der vergangenen Woche eine viereinhalbjährige Haftstrafe für den 41 Jahre alten Brasilianer wegen Vergewaltigung aufgehoben hatte.

Alves war im Februar 2024 für schuldig befunden worden, im Dezember 2022 in einem Nachtclub in Barcelona eine junge Frau vergewaltigt zu haben. Am vergangenen Freitag allerdings entschied das Berufungsgericht, das ursprüngliche Urteil sei geprägt gewesen von "einer Reihe von Mängeln, Ungenauigkeiten, Ungereimtheiten und Widersprüchen" und daher nicht zu halten.

Alves, der während der Berufungsverhandlung gegen eine Kaution von einer Million Euro auf freien Fuß gesetzt worden war, hatte in seiner Karriere unter anderen mit dem FC Barcelona dreimal die Champions League gewonnen. Gegen seinen Freispruch hatten unter anderem Vertreter der spanischen Regierung und Frauenrechtsorganisationen protestiert.