FC Barcelona siegt mit Mühe bei Aufsteiger Oviedo

Der FC Barcelona hat in der spanischen Fußball-Liga mit Mühe den Anschluss an Spitzenreiter Real Madrid gehalten. Das Team von Trainer Hansi Flick gewann am 6. Spieltag bei Aufsteiger Real Oviedo mit 3:1 (0:1) und rückte bis auf zwei Zähler an den verlustpunktfreien Erzrivalen heran.

Rechtsverteidiger Eric (56.), der eingewechselte Robert Lewandowski (70.) und Ronald Araujo (88.) drehten das Spiel für Barca in der zweiten Halbzeit. Zuvor hatte Torhüter Joan Garcia die Katalanen mit einem groben Patzer in Bedrängnis gebracht. Garcia eilte nach einem langen Ball weit aus seinem Tor und spielte den Ball von der linken Seitenauslinie ins Zentrum in die Füße von Alberto Reina (33.), der aus rund 35 Metern sehenswert ins leere Tor traf. Barcelonas Raphinha hatte kurz zuvor den Pfosten (32.) getroffen.